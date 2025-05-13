DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Erdoğan 'Savaştan daha önemli tehdit' demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor

"Savaştan önemli tehdit" demişti! 5 il için tehlike çanları çalıyor
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık

Hepsiburada, Anneler Günü Alışveriş Verilerini Açıkladı

Hepsiburada, Anneler Günü Alışveriş Verilerini Açıkladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hepsiburada, Anneler Günü'nde en çok tercih edilen ürünlerin teknolojik aletler ve kişisel bakım ürünleri olduğunu açıkladı. Satışlarda önemli artışlar gözlemlendi.

Hepsiburada, Anneler Günü'nde yapılan alışveriş verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Anneler Günü'nde kullanıcılar, annelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak ve kişisel bakımına katkı sağlayacak ürünleri tercih etti.

Teknolojik ürünlerde espresso makineleri ve IPL cihazları öne çıkarken, her iki ürün grubunda da geçen aya göre satışlar 4,5 kat arttı. Robot süpürgeler, akıllı saatler ve tabletler en çok ilgi gören hediyeler arasında yer aldı.

Ev aletleri kategorisinde robot süpürge ve toz torbasız süpürge satışlarında 3 kat, kişisel bakım ürünlerinde güneş koruyucularda 3 kat ve renkli kozmetik ürünlerinde 2 kat, kadın giyim kategorisinde yüzde 60 ve spor ayakkabılarda ise yüzde 50 talep artışı gözlemlendi.

Kozmetik ve kişisel bakım kategorisinde yüz bakım ürünlerinin satışında yüzde 50'lik bir yükseliş yaşanırken, güneş koruyucular 3 kat ve makyaj ürünleri 2 kat daha fazla tercih edildi. Nemlendiriciler, makyaj bazları ve renkli kozmetik ürünleri en çok tercih edilenler arasında bulundu.

Bu dönemde teknoloji kategorisinde tablet ve akıllı saat gibi ürünlerle Apple, Xiaomi ve Samsung, küçük ev aletlerinde Dreame, Philips, Roborock ve Dyson, kişisel bakımda Bioderma, La Roche-Posay, L'Oreal Paris, Maybelline New York, giyim kategorisinde ise DeFacto öne çıktı.

Anneler Günü döneminde kullanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştıran avantajlardan biri, HepsiJET'in sunduğu pazar günü teslimat hizmeti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde binlerce hediye zamanında sahiplerine ulaştı.

Kaynak: AA / Bahar Yakar - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.