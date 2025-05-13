Hepsiburada, Anneler Günü Alışveriş Verilerini Açıkladı

Hepsiburada, Anneler Günü'nde yapılan alışveriş verilerini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Anneler Günü'nde kullanıcılar, annelerin günlük yaşamını kolaylaştıracak ve kişisel bakımına katkı sağlayacak ürünleri tercih etti.

Teknolojik ürünlerde espresso makineleri ve IPL cihazları öne çıkarken, her iki ürün grubunda da geçen aya göre satışlar 4,5 kat arttı. Robot süpürgeler, akıllı saatler ve tabletler en çok ilgi gören hediyeler arasında yer aldı.

Ev aletleri kategorisinde robot süpürge ve toz torbasız süpürge satışlarında 3 kat, kişisel bakım ürünlerinde güneş koruyucularda 3 kat ve renkli kozmetik ürünlerinde 2 kat, kadın giyim kategorisinde yüzde 60 ve spor ayakkabılarda ise yüzde 50 talep artışı gözlemlendi.

Kozmetik ve kişisel bakım kategorisinde yüz bakım ürünlerinin satışında yüzde 50'lik bir yükseliş yaşanırken, güneş koruyucular 3 kat ve makyaj ürünleri 2 kat daha fazla tercih edildi. Nemlendiriciler, makyaj bazları ve renkli kozmetik ürünleri en çok tercih edilenler arasında bulundu.

Bu dönemde teknoloji kategorisinde tablet ve akıllı saat gibi ürünlerle Apple, Xiaomi ve Samsung, küçük ev aletlerinde Dreame, Philips, Roborock ve Dyson, kişisel bakımda Bioderma, La Roche-Posay, L'Oreal Paris, Maybelline New York, giyim kategorisinde ise DeFacto öne çıktı.

Anneler Günü döneminde kullanıcıların alışveriş deneyimini kolaylaştıran avantajlardan biri, HepsiJET'in sunduğu pazar günü teslimat hizmeti oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'in yanı sıra Bursa, Kocaeli ve Eskişehir gibi büyük şehirlerde binlerce hediye zamanında sahiplerine ulaştı.