Hepsiburada yılın kitap satış verilerini paylaştı

Hepsiburada, 2025'e ait kitap satış verilerini yayımlayarak güncel okuma alışkanlıkları verilerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada'nın yılın kitap satış verileri, okurların yıl boyunca şekillenen tercihlerini ortaya koydu. Platform üzerinden 15 milyon kitap siparişi verilirken, en yüksek satış hacmi çocuk kitapları kategorisinde gerçekleşti.

Yaklaşık 325 binden farklı kitabın yer aldığı platformda yapılan alışverişler, "Türkiye 2025'te ne okudu?" sorusuna yanıt vererek ülkenin kitap okuma eğilimlerini gösterdi. Veriler, 2025'te okuma alışkanlıklarının yalnızca çok satanlar etrafında değil, arama ve favorilere ekleme gibi davranışlarla birlikte şekillendiğini gösterdi.

Yılın en çok ilgi gören kategorisi çocuk kitapları olurken, bu alanda Constanze Von Kitzing'in "Uykusu Gelmeyen Porsuk" adlı eseri ilk sırada yer alırken, Çağrı Odabaşı'nın "Genel Kültür Kitabım-Konuşuyorum" eseri ile Saniye Bencik Kangal'ın "Zorbalığa Karşı Taktiklerim Var" eseri listeyi takip etti.

Yazar bazında değerlendirildiğinde yılın en çok satan yazarları arasında birinci sırayı Çağrı Odabaşı alırken, yazarın Genel Kültür Kitabım-Konuşuyorum kitabı yıl boyunca en çok sipariş verilen eseri oldu. Odabaşı'yı, Zülfü Livaneli'nin "Bekle Beni" kitabı ve Saniye Bencik Kangal'ın "Sınır Var Sinir Yok" eseri izledi.

Yıl içinde kitap siparişi veren kullanıcılarının cinsiyet dağılımına bakıldığında ise siparişlerin yüzde 55'ini kadınların, yüzde 45'ini erkeklerin verdiği görüldü.

Arama ve favori verileri 2025'in okuma alışkanlıklarını gösterdi

Yıl boyunca Hepsiburada'da kitap alışverişine eşlik eden arama ve favori verileri, okurların ilgi alanlarına dair önemli ipuçları sundu. Yıl genelinde en çok aranan kitap Çağrı Odabaşı'nın "Bebek Üniversitesi Seti 1: Hikayeli İlk Kavramlarım" eseri olurken, en çok aranan yazar Saniye Bencik Kangal oldu.

Favorilere ekleme davranışları incelendiğinde ise Çağrı Odabaşı'nın "Genel Kültür Kitabım - Konuşuyorum" adlı kitabı, yılı en çok favorilere alınan eser olduğu görüldü.

Bu yıl ilk kez raflara çıkan kitaplar arasında Dan Brown'un "Sırların Sırrı", Zülfü Livaneli'nin "Bekle Beni" ve Zeynep Cihangir Çankaya ve Serdar Çankaya'nın "Bir Aile Meselesi" adlı kitapları, kısa süre içerisinde öne çıkan yeni eserler arasında kendine yer buldu.

Özellikle Dan Brown'un "Sırların Sırrı" kitabı ilk hafta 3 bin adetten fazla siparişle öne çıktı. Veriler, okurların yeni çıkan ve merak uyandıran eserlere de güçlü bir ilgi duyduğunu ortaya koydu.