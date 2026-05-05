HDI Sigorta sponsorluğunda THF 50. Yıl Federasyon Kupası başlıyor

HDI Sigorta'nın ana sponsorluğu ve desteğiyle düzenlenen Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) 50. Yıl Federasyon Kupası'nda çeyrek final etabı yarın oynanacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, THF'nin 50. yılı kapsamında hayata geçirilen organizasyon, 6-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da Üsküdar Çamlıca Spor Salonu ve Beykoz Spor Ormanı THF Serdar Seymen Hentbol Salonunda gerçekleştirilecek.

Turnuvanın ana sponsoru HDI Sigorta, organizasyonun kupa takdim törenine de katkıda bulunacak. Yarın çeyrek final karşılaşmalarıyla başlayacak etkinlik, 7 Mayıs'ta yarı final mücadeleleriyle devam edecek. Final karşılaşmaları ise 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek ve aynı gün düzenlenecek törenle kadınlar ve erkekler kategorilerinde kupa, sahiplerini bulacak.

Organizasyon kapsamında ayrıca "HDI Sigorta Özel Kaleci Ödülü" de verilecek. HDI Sigorta, THF ile 5 yıldır sürdürdüğü sponsorluk anlaşması kapsamında 2021-2025 sezonları boyunca Federasyon Kupası'na ismini vererek işbirliğini sürdürdü. Şirket, THF'nin 50. yılına yönelik düzenlenen gala gecesiyle de hazırlanan belgesel projesine destek sağladı.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu
