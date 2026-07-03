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Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı

Haziran ayı enflasyon verileri açıklandı
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TÜİK, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyatları yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 arttı. Emekli ve memur zam oranları ile kira artış oranı da netleşti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayında tüketici enflasyonunun yıllık yüzde 32,11, aylık yüzde 0,99 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Haziran 2026 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; tüketici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 arttı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 35,45

Tüketici fiyatlarında en yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 35,45 artış, ulaştırmada yüzde 31,15 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,14 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61, ulaştırmada 5,19 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 5,92 yüzde puan oldu. En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,17 artış, ulaştırmada yüzde 0,05 azalış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,30 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,04, ulaştırmada eksi 0,01 ve konutta 0,27 yüzde puan oldu. Endekste kapsanan 174 alt sınıftan 26 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 10 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 138 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ZAM ORANLARI NETLEŞTİ

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından emekli ve memurlara temmuz ayında yapılması öngörülen zam oranları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayı zam oranı yüzde 17,76, memur ve memur emeklilerinin ise temmuz ayı zam oranı yüzde 13,52 oldu. Öte yandan; 12 aylık tüketici enflasyonu baz alınarak hesaplanan kira artış oranı yüzde 32,03 oldu. Temmuz ayında ev ve iş yeri kiraları en fazla yüzde 32,03 artırılabilecek.

ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 32,11 ARTTI

Yurt içi üretici fiyatları haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,80, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 16,09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,26 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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