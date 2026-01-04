Haberler

Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki farklı devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. 12 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin ihracı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin de ilk ihracına imza atılacak.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
