Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki farklı devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek. 12 ay vadeli kuponsuz ve 4 yıl vadeli değişken faizli tahvillerin ihracı yapılacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin de ilk ihracına imza atılacak.
Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi