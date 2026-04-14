Hazine altın ve dolar cinsinden tahvil ihracı gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti. Toplam 1.5 milyar dolarlık teklif karşılandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS), altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 15 Nisan 2026 valörlü, 14 Nisan 2027 itfa tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ihracına, toplam 1 milyar 591 milyon 397 bin dolar tutarında teklif geldi.

Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak söz konusu tutarda devlet tahvili ihraç edildi.

Doğrudan satış yöntemiyle 15 Nisan 2026 valörlü, 12 Nisan 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kupon ödemeli, 6 bin 992 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemiyle aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,40 kira ödemeli, 10 bin 666 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök
