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Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli TLREF endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvili olmak üzere iki ihale gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek.

İkinci ihalede, 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş
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