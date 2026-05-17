Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir altın tahvili ve bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.