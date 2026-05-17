Hazine yarın iki ihale gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1,5 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeye sahip, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş