Haberler

Hazine yarın 1 ihale ve 2 doğrudan satış gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 8 Haziran Pazartesi günü dolar cinsi devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışı ile TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 ihale ile 2 doğrudan satışa imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 8 Haziran Pazartesi günü 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gaziantep'te kızını darbedip saçından sürükleyen baba gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Tepkiler çığ gibi büyüdü, polis harekete geçti
İstanbul'da esrarengiz olay! Denizde sırt üstü yatıp ağlarken bulundu

İstanbul'da esrarengiz olay! Denizin ortasında ağlarken bulundu
Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü

Savaşta korkulan oldu! Saldırı hazırlığı yaparken tek tek vurdular
Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Gizlice kayda aldı! Rus turistleri birbirine düşüren görüntü
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü

Rambo Okan'dan Hakan Safi'ye sürpriz öpücük! Söyledikleri bomba