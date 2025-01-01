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Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından suç gelirinin aklanmasını önlemek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla hayata geçirilen kısıtlama, bugün itibarıyla uygulanmaya başladı. Artık kuyumcularda 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı zorunlu olacak.

1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuyumculara gönderilen yeni talimat ile altın alım-satım işlemlerine yönelik yeni kısıtlamalar getirildi.

KİMLİK GÖSTERMEDEN ALTIN ALIM VE SATIMI YASAKLANACAK

Suç yolu ile elde edilen gelirin aklanmasını engellemek ve dolandırıcılık vakalarının önüne geçmek amacıyla artık kuyumcular, 185 bin TL ve üzerindeki işlemlerde kimlik ibrazı talep edecek.

Böylelikle, söz konusu tutarın üzerinde altın alınması ya da satılması durumunda söz konusu satış işlemi kayıt altına alınmış olacak.

BAĞLANTILI İŞLEMLER İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK

Öte yandan kısıtlama sadece tek bir işlem için geçerli olmayacak. Gün içerisinde aynı kişi tarafından yapılan tüm alım ve satım işlemlerinin toplam tutarı 185 bin TL'yi aşarsa kuyumcular, işlemi müşterinin kimliğiyle birlikte kayıt altına almak zorunda olacak.

Kuyumcularda yeni dönem bugün başladı
Haberler.com / Umut Halavart - Ekonomi
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