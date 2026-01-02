Hazine haftaya üç ihale, bir doğrudan satış yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 5 Ocak Pazartesi günü 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Bakanlık, 6 Ocak Salı günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.