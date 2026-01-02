Haberler

Hazine haftaya üç ihale, bir doğrudan satış yapacak

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili ihalesi ve bir kira sertifikası doğrudan satışı gerçekleştirecek. İlk ihraç 5 Ocak'ta yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta üç devlet tahvili ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 5 Ocak Pazartesi günü 12 ay (364 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Bakanlık, 6 Ocak Salı günü de 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Aynı gün 5 yıl (1729 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.




