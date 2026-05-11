Hazine ve Maliye Bakanlığı yarın üç ihale düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın üç farklı ihale düzenleyecek. İlk ihalede TLREF'e endeksli devlet tahvili, ikinci ihale de ABD doları cinsinden devlet tahvili ve üçüncü ihale ise kira sertifikası satışını kapsıyor.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarınki ilk ihalede, 4 yıl (1337 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TLREF'e endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

İkinci ihalede 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışına imza atılacak.

Üçüncü ihalede ise 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Kaynak: AA / Arife Yıldız Ünal
