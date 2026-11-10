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Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihalesinde 29 milyar 832,1 milyon lira borçlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugünkü tahvil ihalesinde 29 milyar 832,1 milyon liralık borçlanma gerçekleşti. 8 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracında nominal satış 20 milyar 720 milyon lira, net satış 17 milyar 832,1 milyon lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği tahvil ihalesiyle 29 milyar 832,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 8 yıl (2877 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 13,85 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 30 milyar 476 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 20 milyar 720 milyon lira, net satış 17 milyar 832,1 milyon lira olarak hesaplandı. İhalede basit faiz yüzde 33,76, bileşik faiz yüzde 36,61 oldu.

Kamudan gelen 8 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 7 milyar 410 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Böylece Hazine 29 milyar 832,1 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA
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