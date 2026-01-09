Haberler

Hazine haftaya 4 ihale gerçekleştirecek

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki yeni devlet tahvili ihracı ve iki tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Detaylar 12-13 Ocak tarihlerinde açıklanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvilinin ilk ihracını, iki devlet tahvilinin de yeniden ihracını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 12 Ocak Pazartesi günü, 2 yıl (637 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı da yapılacak.

Bakanlık, 13 Ocak Salı günü 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin ilk ihracına imza atacak.

Aynı gün, 10 yıl (3521 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı da gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi
