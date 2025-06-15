Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İki Tahvil İhalesi Yarın Gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Haziran Pazartesi günkü ilk ihalede, 2 yıl (686 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 20,50 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün düzenlenecek ikinci ihalede ise 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.