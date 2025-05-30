Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın İç Borçlanma Stratejisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziranda 278,9 milyar lira, temmuzda 349,4 milyar lira ve ağustosta 396 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, haziranda 265,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 278,9 milyar liralık, temmuzda 316 milyar liralık iç borç servisine karşılık 349,4 milyar liralık, ağustosta 337,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 396 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Haziran ayındaki iç borçlanmanın 247 milyar lirasının piyasadan, 13,9 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 18 milyar lirasının kamuya satışlardan, temmuzdaki iç borçlanmanın 335,9 milyar lirasının piyasadan, 11,4 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 2,1 milyar lirasının kamuya satışlardan, ağustosta yapılacak iç borçlanmanın da 372,1 milyar lirasının piyasadan, 23,9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 16 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 3 hazine bonosu ihraç edilecek.

Haziran ayında 320,3 milyar lira, temmuzda 372,8 milyar lira ve ağustosta 361,8 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 135,6 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)