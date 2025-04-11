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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Tahvil ve Hazine Bonosu İhaleleri

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki hafta 3 ay ve 9 yıl vadeli tahvil ihaleleri ile 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracını yapacak. Ayrıca, ABD doları cinsinden devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışı da gerçekleştirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 2 tahvil ihalesi bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek, birer tahvil ve kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 14 Nisan'daki ilk ihalede 3 ay (98 gün) vadeli, hazine bonosu, ikinci ihalede 9 yıl (3451 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

15 Nisan'daki ihalede de 4 yıl (1456 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün yapılacak diğer ihalelerde 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, ABD doları cinsi devlet tahvili ile 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, ABD doları cinsi kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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