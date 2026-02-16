Hazine yarın altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yarın bir altın tahvili ile bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.