Haberler

Hazine yarın altın tahvili ile altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1,5 yıl vadeli bir altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışını yarın gerçekleştirecek.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, yarın bir altın tahvili ile bir altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 1,5 yıl (546 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ile aynı vadeli 6 ayda bir kira ödemeli altına dayalı kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar
Nihat Kahveci'den Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin

Beşiktaş'ın yıldızlarına olay sözler: İkisi de gitsin