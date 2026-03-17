Haberler

Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik olarak altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhraç edilen altın tahvili 9 bin 525 kilogram altın karşılığında, altına dayalı kira sertifikası ise 8 bin 385 kilogram altın karşılığında sunuldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 18 Mart valörlü, 15 Mart 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 9 bin 525 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 8 bin 385 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

