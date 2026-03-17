Hazine altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 18 Mart valörlü, 15 Mart 2028 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kupon ödemeli 9 bin 525 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,4 kira ödemeli, 8 bin 385 kilogram (995/1000 saflıkta) altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.