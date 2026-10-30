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Hazine ve Maliye Bakanlığı kasımda 123,4 milyar lira iç borçlanma yapacak

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasımda 123,4 milyar, aralıkta 117,5 milyar ve ocak 2027'de 671,5 milyar lira iç borçlanma yapmayı öngörüyor. Bu dönemde 13 tahvil ihalesi ile 4 doğrudan satış yapılacak; ocak 2027'de 778 milyar lira ödeme yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasımda 123,4 milyar lira, aralıkta 117,5 milyar lira ve ocak 2027'de 671,5 milyar lira iç borçlanma yapacak.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisine göre, kasımda 122,7 milyar liralık iç borç servisine karşılık 123,4 milyar lira, aralıkta 117,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 117,5 milyar lira, ocak 2027'de ise 706,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 671,5 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasımdaki iç borçlanmanın 90,4 milyar lirasının piyasadan, 20 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 13 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıktaki iç borçlanmanın 102,5 milyar lirasının piyasadan ve 15 milyar lirasının kamuya satışlardan, ocak 2027'deki iç borçlanmanın da 456,5 milyar lirasının piyasadan, 165 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 50 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde, 13 tahvil ihalesi düzenlenecek ve 4 doğrudan satış yapılacak.

Kasımda 164,5 milyar lira, aralıkta 137,8 milyar lira ve ocak 2027'de 778 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 133,5 milyar lirası, dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA
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