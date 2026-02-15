Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl ve 5 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç işlemini gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi