Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 2 yıl ve 5 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç işlemini gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın ilk ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

İkinci ihalede ise 5 yıl (1785 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
