Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
Aynı gün, 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.
