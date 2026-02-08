Haberler

Hazine yarın iki devlet tahvili ihalesi yapacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 4 yıl vadeli TLREF’e endeksli ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalesini gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre yarın, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

Aynı gün, 5 yıl (1694 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracına imza atılacak.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
