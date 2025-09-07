Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.