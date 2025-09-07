Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı İhale Düzenleyecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 9 ay vadeli hazine bonosu ihalesi düzenleyecek ve 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir hazine bonosu ihalesi düzenleyecek, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Eylül Pazartesi günü 9 ay (280 gün) vadeli, hazine bonosunun yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli Türk lirası gecelik katılım referans getiri oranına (TLREFK) endeksli kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Okan Buruk canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi

Canlı yayında açıkladı: Korkumuz Osimhen ile başımıza geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciyken kaybettiği cüzdanını 51 yıl sonra buldu

Öğrenciyken kaybettiği cüzdanı 51 yıl sonra buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.