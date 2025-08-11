Hazine ve Maliye Bakanlığı, Hazine Bonosu ve Kira Sertifikası İhracını Gerçekleştiriyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 10 ay vadeli hazine bonosunun ilk ihracını yapacak ve 2 yıl vadeli kira sertifikasını doğrudan satacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ihalede 10 ay (308 gün) vadeli hazine bonosunun ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Ayrıca, iki yıl (728 gün) vadeli 6 ayda bir ödemeli kira sertifikası doğrudan satılacak.
Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi