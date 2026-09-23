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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(FATF Değerlendirme Raporu) Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi"

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(FATF Değerlendirme Raporu) Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi"

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(FATF Değerlendirme Raporu) Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi"

Kaynak: AA
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