Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(FATF Değerlendirme Raporu) Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi"Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(FATF Değerlendirme Raporu) Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi"
Hazine ve Maliye Bakanlığı: "(FATF Değerlendirme Raporu) Ülkemizin stratejik bir eksikliği olmadığı, gri liste riskinin bulunmadığı FATF tarafından açıkça tescil edildi"
Kaynak: AA