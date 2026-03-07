Haberler

Özelleştirme İdaresi Ankara ve Samsun'daki taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara ve Samsun'daki toplam 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek. İhaleler için son teklif verme tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Ankara ve Samsun'daki 5 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

ÖİB'in konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Ankara Gölbaşı'ndaki 4, Samsun Çarşamba'daki 1 taşınmazın satışı yapılacak.

İhaleler için son teklif verme tarihi 7 Nisan olarak belirlendi.

Birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulü ile gerçekleştirilecek ihaleler, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

Teklif sahipleri, ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla taşınmaz için teklif verebilecek.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş
