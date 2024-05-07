Hazine ve Maliye Bakanlığı 4.3 Milyar TL Tutara Kira Sertifikası İhraç Etti
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. İhraç edilen kira sertifikalarının valör tarihi 8 Mayıs 2024, itfa tarihi ise 6 Mayıs 2026 olarak belirlendi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.
Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında, 8 Mayıs 2024 valörlü, 6 Mayıs 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.
Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.