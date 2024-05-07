Hazine ve Maliye Bakanlığı 4.3 Milyar TL Tutara Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında 2 yıl vadeli sabit getirili kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesindeki açıklamaya göre, 4 milyar 357 milyon 200 bin lira tutarında, 8 Mayıs 2024 valörlü, 6 Mayıs 2026 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.