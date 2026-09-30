Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 trilyon 273 milyar liralık borç stokunu açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla hazine garantili dış borç stokunun 21,6 milyar dolar olduğunu açıkladı. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 16 trilyon 273 milyar lira, kamu net borç stoku 10 trilyon 46 milyar lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 21,6 milyar dolar, net borç stokunun da 10 trilyon 46 milyar lira olduğunu bildirdi.

Bakanlık, 30 Haziran itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 16 trilyon 273 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 22,3 oldu.

Kamu net borç stoku da 10 trilyon 46 milyar lira olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 13,8 olarak kaydedildi.

Hazine garantili dış borç stoku ise 21,6 milyar dolar olarak tespit edildi.

Kaynak: AA
Feyza Altun'un eski eşinden aldatılma iddiasına yanıt: İlişkimin sonuna kadar arkasındayım

"Aldatıldım" diyen Feyza Altun'a eski eşten olay cevap: İlişkimin...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

180 yolcuyu taşıyan uçakta korkunç şüphe! Son anda engellendi

"Kaçırıldı" denilen uçak için korkunç iddia
Kayıp oğlunu 9 yıl aradı, meğer 12 gün sonra bulunup kimsesizler mezarlığına defnedilmiş

9 yıl oğlunu aradı! Meğer 12 gün sonra bulunup defnedilmiş
Tüm özel sektör çalışanlarını ilgilendiriyor! Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar

Yargıtay'dan yıllık izin ücretine ilişkin emsal karar
MHK operasyonu sonrası Aziz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde

2 gün önce "Hiçbir şey anlamazsınız" demişti, şimdi herkes paylaşıyor
Nuh'un Gemisi sanılan oluşumda ilk kez yerin altına inildi! Yapının tamamen toprak olduğu görüldü, radarda anomaliler var

Nuh'un Gemisi sanılan yapıda ilk sondaj! Radarda anomaliler çıktı
Fon krizinde sürpriz isim! Nihat Zeybekci de mağdur çıktı

Fonda sürpriz bir isim daha! AK Partili eski bakanın parası kaldı
İstanbul'da tramvayda taciz! Genç doktor sessiz kalmadı

İstanbul'da infial yaratan olay! Genç doktor sapığı böyle ifşa etti