Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 trilyon 273 milyar liralık borç stokunu açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 trilyon 273 milyar liralık borç stokunu açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Haziran itibarıyla hazine garantili dış borç stokunun 21,6 milyar dolar olduğunu açıkladı. AB tanımlı genel yönetim borç stoku 16 trilyon 273 milyar lira, kamu net borç stoku 10 trilyon 46 milyar lira olarak hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin hazine garantili dış borç stokunun 30 Haziran itibarıyla 21,6 milyar dolar, net borç stokunun da 10 trilyon 46 milyar lira olduğunu bildirdi.
Bakanlık, 30 Haziran itibarıyla Hazine garantili dış borç, kamu net borç ve Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye'nin AB tanımlı genel yönetim borç stoku, 16 trilyon 273 milyar lira olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 22,3 oldu.
Kamu net borç stoku da 10 trilyon 46 milyar lira olarak hesaplanırken, stokun milli gelire oranı yüzde 13,8 olarak kaydedildi.
Hazine garantili dış borç stoku ise 21,6 milyar dolar olarak tespit edildi.