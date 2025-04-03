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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'ten Enflasyon Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun Mart ayında yüzde 38,1 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bakan, piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını beklediklerini ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyon Mart'ta yüzde 38,1 gerçekleşti" dedi.

Bakan Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun martta yüzde 38.1 olarak gerçekleştiğini duyurdu. Şimşek paylaşımında, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal şartlarla sınırlı kalmasını bekliyoruz. Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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