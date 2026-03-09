Haberler

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildirdi Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Ekonomi yönetiminin gelişmeleri yakından takip ettiği ve gerekli tedbirleri aldığı vurgulandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini bildirerek, "Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz." ifadesini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından, küresel ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Geçmiş tecrübeler, bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor. Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir. Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur
Denizli'de 5.1 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu

İran ülkenin kalbini İHA ile vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Hizbullah taktik değiştirdi! Tam teşekküllü gerilla savaşına başladılar

Çatışmalar sürerken taktik değişti! Gerilla savaşına başladılar
Savaş sürerken Türkiye'den kritik hamle! Bugün yola çıkıyorlar

Türkiye'den çok önemli savaş hamlesi
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var

İran düştükten sonra olacağı söyledi: Suudi Arabistan'ın...
İran, ülkenin en büyük petrol rafinerisini vurdu

İran ülkenin kalbini İHA ile vurdu! Bölgeden dumanlar yükseliyor
Fenerbahçe'ye tarihi geri dönüşün ardından kötü haber: Gelecek hafta olamayacaklar

Tarihi galibiyetin ardından kötü haber: Gelecek hafta olmayacağım
Rihanna'nın evine kurşun yağmuru

Korku dolu anlar! Rihanna'nın evine kurşun yağmuru