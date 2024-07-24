Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Rezervlerimiz güçlendi, dış yükümlülükleri azaltıyoruz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerin güçlendiğini, bu sayede dış yükümlülükleri azalttıklarını açıkladı.

Bakan Şimşek, Merkez Bankası'nın Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alımını sonlandırmasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki iş birliğimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.