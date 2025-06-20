Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: " İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi