Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma...

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: " İstanbul'daki kamu hastanelerinin güçlendirilmesi ve deprem bölgesindeki eğitim yatırımları için İslam Kalkınma Bankası ile 740 milyon dolar tutarında finansman anlaşması imzaladık." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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