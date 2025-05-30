Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İlk Çeyrekte Büyüme Yüzde 2

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: İlk Çeyrekte Büyüme Yüzde 2
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada yılın ilk çeyreğinde büyümenin yıllık yüzde 2 olarak gerçekleştiğini ve cari açığın milli gelire oranının yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ilk çeyrekte gerçekleşen büyüme oranının 2 olarak açıkladığını duyurdu. Şimşek yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz ılımlı büyümesini sürdürürken dezenflasyon devam ediyor. İlk çeyrekte büyüme yıllık yüzde 2 olarak gerçekleşti. Cari açığın milli gelire oranı yıllık yüzde 0,9 ile sürdürülebilir seviyesini korudu. Dezenflasyon sürecinde ortaya çıkabilecek etkilere yönelik gereken tedbirleri bütüncül bir yaklaşımla hızla devreye alıyor; yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekliyoruz. Programımızla ekonomimizin dayanıklılığını ve dinamizmini artırarak sürdürülebilir yüksek büyümenin temellerini güçlendiriyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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