İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz

Mayıs ayında istihdamın 273 bin kişi arttığını, son 12 aylık artışın da 1,3 milyona ulaştığını söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik oranının da yüzde 8,4'e gerilediğini duyurdu. Enflasyonla ilgili de mesaj veren Bakan Şimşek, "Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz."

BAKAN ŞİMŞEK İSTİHDAM VE İŞSİZLİK ORANLARINI AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. İstihdamın arttığını, işsizliğin de düştüğünü söyleyen Bakan Şimşek, kararlılıkla uyguladıkları ekonomi programıyla enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceklerini belirtti.

İSTİHDAMDA SON 12 AYLIK ARTIŞ 1,3 MİLYON

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı.

İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 8,4'E GERİLEDİ

İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRÜP GELİR DAĞILIMINI İYİLEŞTİRECEĞİZ"

Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz."