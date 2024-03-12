Üye Girişi
Haberler

Bakan Şimşek: Cari açıktaki düşüş dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada cari açıkla ilgili bilgiler paylaştı. Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğini belirterek bu durumun dezenflasyon sürecine de katkı sağlayacağını vurguladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yılın ilk çeyreğinde yüzde 3'ün altına gerileyeceğine işaret ederek, "Bu yılı, Orta Vadeli Program'da (OVP) yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz." ifadesini kullandı.

"DEZENFLASYON SÜRECİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Şimşek, sosyal medya hesabından ocak ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin paylaşım yaptı. Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşmenin, geçen yılın mayıs ayına göre 22,6 milyar dolara ulaştığını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Şubat ayında da devam eden dış ticaret açığındaki düşüşle, ilk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecektir. Bu yılı OVP'de yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oranla tamamlamayı bekliyoruz. Bu performans makro finansal istikrarı güçlendirerek dezenflasyon sürecine de ilave katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Şimşek'ten: Cari açıktaki düşüş dezenflasyon sürecine katkı sağlayacak

Kaynak: AA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli? Semra Doğan kimdir? Zafer Partisi Antalya- İbradı Belediye Başkan adayı Semra Doğan kaç yaşında, nereli? Tekin Yavuz kimdir? MHP Aydın Söke Belediye Başkan Adayı Tekin Yavuz kaç yaşında, nereli? Sefa İşlek kimdir? Zafer Partisi Antalya- Gündoğmuş Belediye Başkan adayı Sefa İşlek kaç yaşında, nereli? Mehmet Erikmen kimdir? MHP Aydın Karacasu Belediye Başkan Adayı Mehmet Erikmen kaç yaşında, nereli? İsmail Durmaz kimdir? CHP Adana Saimbeyli Belediye Başkan Adayı İsmail Durmaz kaç yaşında, nereli? Metin Durkaya kimdir? Zafer Partisi Antalya- Manavgat Belediye Başkan adayı Metin Durkaya kaç yaşında, nereli?
500

Yorumlar (12)

alp yanki:

gerçekten mi:) gülelim de boşa gitmesin ironiniz..

94
13
yanıtYanıtla
Serhan Soylu:

herşey kusursuz gidiyor diye haber de yapılsa kusur bulup felaket haldeyiz diyecek kadar karamsar olmuş insanlar !!

yanıt16
yanıt42
Yusuf Cirpan:

Siz hep dogrulari acikliyorsunuz carsi pazarda yalanlari gosteriyor. Cahil dede dahi neyin ne oldugunu anladi.

yanıt15
yanıt6
Muharrem Güreli:

Palavra

66
13
yanıtYanıtla
Bilirkişi:

Ramazan pidesi hem gramaj azaldı hem zam geldi , fakat isteyene renkli grafik verebiliriz.

56
5
yanıtYanıtla
isa yatar:

Hı hı tmm

47
8
yanıtYanıtla
Samarpan Bhav:

Teori sadece biz bisey görmedik hala. Yıllardır aynı kazık

41
5
yanıtYanıtla
yasin yaşaran:

Valla bu kadar borc ile bu imkansiz hep gelecek yil ilk ceyrek son ceyrek diye halki yaniltiyorsunuz hic bir hesabiniz tutmuyor .

26
4
yanıtYanıtla
Cevap :

Ne dese tersi çıkıyor !

18
4
yanıtYanıtla
jack danoven:

Buna kim inanır? Belki Kadir inanır :) :)

10
4
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title