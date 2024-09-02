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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Ekonomi Açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik gidişata ilişkin açıklamalarda bulundu. Büyümede dengelenme başladığını, cari açığın daraldığını, risk priminin azaldığını ve dezenflasyon sürecine girildiğini belirten Şimşek, güçlenen makro finansal istikrarın sürdürülebilir büyümeyi sağlayacağını ifade etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik" dedi.

Bakan Şimşek, ekonomik gidişata ilişkin açıklamalarda bulundu. Kırılganlıkların önemli ölçüde azaltıldığı zorlu bir dönemin geride bırakıldığını belirten Bakan Şimşek, "Büyümede dengelenme başladı, cari açık daraldı, risk primi azaldı, dış kaynak girişleri arttı, rezervler iyileşti ve dezenflasyon sürecine girdik. Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme verilerine göre iç talebin büyümeye katkısı 1,2 puana gerilerken, net dış talebin pozitif katkısı 1,3 puan oldu. İşsizlik oranının yüzde 8,8 ile yatay seyrettiği ikinci çeyrekte istihdam bir önceki çeyreğe göre 205 bin kişi arttı. Güçlenen makro finansal istikrarımızın ve daha destekleyici olması öngörülen küresel şartların dezenflasyonun büyüme üzerindeki kısa vadeli etkilerini sınırlamasını bekliyoruz. İyileşen güven ve istikrar ortamını pekiştirecek Orta Vadeli Programımızı (2025-2027) yakın zamanda kamuoyu ile paylaşacağız. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak sürdürülebilir büyümenin zeminini sağlamlaştıracak ve vatandaşlarımızın refahını artıracak politikaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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