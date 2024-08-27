Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Malatya Valisi'ni ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Malatya Valisi Seddar Yavuz'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Yavuz'u makamında ziyaret eden Cantimur, ardından değerlendirme ve istişare toplantısına katıldı.

Bakan Yardımcısı Cantimur, konuşmasında, deprem bölgesinde devam eden yatırımların durumunun titizlikle değerlendirildiğini belirterek, bu süreçte oluşan taleplerin Ankara'ya iletileceğini ve gerekli adımların atılacağını vurguladı.

Deprem bölgesinde tasarruf tedbirleri uygulanmadan devletin tüm imkanlarının seferber edileceğini kaydeden Cantimur, ayrıca "mükellef velinimetimizdir" anlayışıyla vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarına öncelik verilerek gereken adımların atılacağını ifade etti.

Daha sonra Malatya'nın mevcut durumu hakkında değerlendirme ve istişarelerde bulunuldu.

Toplantıya Vali Seddar Yavuz, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve İhsan Koca, Malatya Barosu Başkanı Onur Demez, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütçü, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Altundağ, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş insanları katıldı.

Toplantının ardından Vali Seddar Yavuz ve Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, Malatya Merkez Geçici Ticaret Alanı'nda ticari faaliyetlerini sürdüren esnafı ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.