Haberler

İç borçlanma stratejisi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026'nın Şubat, Mart ve Nisan aylarında toplamda 1 trilyon 280,7 milyar lira iç borçlanma gerçekleştirecek. Dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek ve dış borç servisinde 251 milyar lira ödeme yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2026'da 525,3 milyar lira, Mart 2026'da 311,8 milyar lira ve Nisan 2026'da 443,6 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, şubatta 656,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 525,3 milyar liralık, martta 389,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 311,8 milyar liralık, nisanda 492,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 443,6 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Şubat 2026'daki iç borçlanmanın 181,3 milyar lirasının piyasadan, 300 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 44 milyar lirasının kamuya satışlardan, Mart 2026'daki iç borçlanmanın 130 milyar lirasının piyasadan, 160 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 21,9 milyar lirasının kamuya satışlardan, Nisan 2026'daki iç borçlanmanın da 209,7 milyar lirasının piyasadan, 215 milyar lirasının doğrudan satışlardan ve 18,9 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 18 tahvil ihalesi düzenlenecek, 2 hazine bonosu ihraç edilecek, 8 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Şubatta 773,3 milyar lira, martta 426,1 milyar lira ve nisanda 590,7 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 251 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir

Döner ve sucukta mide bulandıran tespit! İşte listeye giren iki şehir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak

Bu suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yakalama kararı çıkarıldı

Türkiye'den kaçan Merve Taşkın için yeni karar
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri

İnanılmaz maçlar var! İşte temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri
Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır

Eşiyle ilgili olay görüntü! Trump bu resimleri görürse ülke karışır
26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu

Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halılarını Türk ustalar dokudu