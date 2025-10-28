Haberler

Hazine'nin 2036 Vadelı Dolar Tahvili İhraç Miktarı 2,25 Milyar Dolar Oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2036 vadeli dolar cinsinden tahvil ihraç miktarını 2,25 milyar dolar olarak belirledi. Tahvile olan talep, ihraç tutarının 3 katına yakın gerçekleşti. İhraç, uluslararası sermaye piyasalarından 2025 yılı için 13 milyar dolar finansman sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının, dolar cinsinden 2036 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2,25 milyar dolar oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2036 vadeli tahvil ihracı için JP Morgan, Morgan Stanley, SMBC ve Societe Generale'e 27 Ekim'de yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağ, 4 Kasım 2025'te hesaplara girecek. 4 Kasım 2036 vadeli tahvilin kupon ve getiri oranları yüzde 6,8 oldu.

Tahvil ihracına yaklaşık 180 yatırımcıdan, ihraç tutarının 3 katına yakın talep geldi. Tahvilin yüzde 39'u Birleşik Krallık, yüzde 22'si ABD, yüzde 16'sı diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 14'ü Türkiye, yüzde 7'si Orta Doğu ve yüzde 2'si diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 13 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
