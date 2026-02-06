Haberler

Hazine nakit gerçekleşmeleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı. Nakit gelirleri 1 trilyon 365 milyar lira, giderleri ise 1 trilyon 611 milyar lira olarak belirlendi. Faiz dışı denge 207 milyar lira fazla verirken, nakit dengesinde 246 milyar liralık açık oluştu.

Hazine nakit dengesi, geçen ay 246 milyar 186 milyon lira açık verdi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazinenin nakit gelirleri 1 trilyon 365 milyar 11 milyon lira, nakit giderleri 1 trilyon 611 milyar 198 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 1 trilyon 157 milyar 517 milyon lira, faiz ödemeleri ise 453 milyar 680 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 207 milyar 494 milyon lira fazla verdi.

Ocak ayında nakit dengesinde, 246 milyar 186 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan artış 65 milyar 246 milyon lira olarak gerçekleşirken kasa/banka net hesabında da 192 milyar 72 milyon lira artış görüldü.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
