Hazine, kurumsal yatırımcılara 1 milyar 575 milyon 845 bin dolarlık tahvil ihraç etti

Hazine, kurumsal yatırımcılara 1 milyar 575 milyon 845 bin dolarlık tahvil ihraç ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara dolar cinsinden DİBS ihraç etti. 7 Ekim 2026 valörlü tahvile gelen 1 milyar 575 milyon 845 bin dolarlık teklifin tamamı karşılanıp aynı tutarda ihraç edildi. Bankalara satış tutarları Merkez Bankası İHS üzerinden bildirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik dolar cinsinden sabit kuponlu devlet iç borçlanma senedi (DİBS) ihraç etti.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 7 Ekim 2026 valörlü 6 Ekim 2027 tarihli dolar cinsinden devlet tahvili ihracına 1 milyar 575 milyon 845 bin dolar teklif geldi. Söz konusu tekliflerin tamamı karşılanarak aynı tutarda devlet tahvili ihraç edildi.
DİBS almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi (İHS) vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.