Hazine, İki Sabit Kuponlu Devlet Tahvilinin Yeniden İhracını Gerçekleştirecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Eylül Salı günü 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihraç ihalelerini yapacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın iki sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Eylül Salı günü 2 yıl (672 gün) ve 5 yıl (1764 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi