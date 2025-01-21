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Hazine, yeni ihalelerle milyarlarca lira borçlandı

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde toplam 34 milyar 306,1 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi. İhaleler sonucunda farklı vadelerde devlet tahvilleri ihraç edildi.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 34 milyar 306,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

TEKLİFİN TAMAMI KARŞILANDI

İlk ihalede, 3 yıl (1057 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1,50 reel kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede reel basit faiz yüzde 5,14, reel bileşik faiz yüzde 5,2 oldu. Nominal teklifin 8 milyar 652 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 975 milyon lira, net satış 5 milyar 810,8 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan gelen 6 milyar 100 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 254,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 2 milyar liralık satış yapıldı.

İKİNCİ İHALEYE KAMUDAN TEKLİF GELMEDİ

İkinci ihalede, 6 yıl (2275 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Nominal teklifin 30 milyar 290 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 650 milyon lira, net satış 12 milyar 895,3 milyon lira olarak gerçekleşti. Kamudan teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 12 milyar 652 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı. Hazine, böylece iki ihalede 34 milyar 306,1 milyon lira borçlandı.

Hazine, yeni ihalelerle milyarlarca lira borçlandı
Kaynak: AA / Sehernur Karsu - Ekonomi
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Bir şey olmaz ödenir. Ödenmeyecek borcun altına girer mi devlet? Sonuç ta para.

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