Hazine, İki Devlet Tahvili İhalesi Düzenleyecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 16 Eylül'de 5 yıl ve 10 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. İhalelerde TÜFE'ye endeksli ve sabit kuponlu tahvillerin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 16 Eylül'de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 10 yıl (3640 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracına imza atılacak.
Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi