İç borçlanma stratejisi
Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart-mayıs döneminde 1 trilyon 264,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 143,3 milyar liralık iç borçlanma yapacağını duyurdu.
Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
(Sürecek)
Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş