İç borçlanma stratejisi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat-Nisan döneminde 1 trilyon 539,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 1 trilyon 280,7 milyar liralık iç borçlanma yapacağını duyurdu.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
500

