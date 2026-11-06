Hazine gelecek hafta 3 yeniden ihraç ve 1 kira sertifikası doğrudan satışı yapacak

Hazine gelecek hafta 3 yeniden ihraç ve 1 kira sertifikası doğrudan satışı yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hazine ve Maliye Bakanlığı gelecek hafta 3 yeniden ihraç ve 1 doğrudan satış gerçekleştirecek. Takvime göre 9 Kasım'da 2 ve 4 yıl vadeli tahviller, 10 Kasım'da 8 yıl vadeli tahvil yeniden ihraç edilecek; aynı gün 5 yıl vadeli kira sertifikası doğrudan satılacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 yeniden ihraç ve 1 doğrudan satışa imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 9 Kasım Pazartesi günü 2 yıl (672 gün) ve 4 yıl (1617 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracı yapılacak.
10 Kasım Salı günü 8 yıl (2877 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.
Kaynak: AA