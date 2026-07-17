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Hazine haftaya 3 doğrudan satış ve 2 ihale gerçekleştirecek

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 20-21 Temmuz tarihlerinde 3 doğrudan satış ve 2 ihale ile borçlanma yapacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 3 doğrudan satışa ve 2 ihaleye imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre 20 Temmuz Pazartesi günü 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Bakanlık, 21 Temmuz Salı günkü ilk ihalede 7 ay (203 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracını gerçekleştirecek.

İkinci ihalede, 2 yıl (602 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı yapılacak.

Ayrıca, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına da imza atılacak.

Kaynak: AA / Doğukan Gürel
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