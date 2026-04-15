Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 4 finans kuruluşuna yetki verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 5 yıl vadeli tahvil ihracı için 4 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlığın internet sitesinde tahvil ihracı yetkisine ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 5 yıl vadeli tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Bank of America, Goldman Sachs, ING Bank ve Morgan Stanley'ye yetki verildi.