Hazine, Dolar Cinsi Devlet Tahvili ve Kira Sertifikası Satışı Yapacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın 1 yıl vadeli dolar cinsi devlet tahvili ve kira sertifikasının doğrudan satışını gerçekleştirecek. İlk ihale 6 ayda bir kupon ödemeli tahvili kapsarken, ikinci ihale benzer şekilde kira ödemeli sertifikayı içerecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın bir devlet tahvili ile bir kira sertifikasının doğrudan satışlarını yapacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, yarınki ilk ihalede, 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, dolar cinsi devlet tahvilinin doğrudan satışı olacak.
İkinci ihalede ise 1 yıl (364 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli, dolar cinsi kira sertifikasının doğrudan satışına imza atılacak.
Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Ekonomi